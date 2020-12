Calciomercato Juventus, Messi lascia il Barcellona: c’è l’annuncio

Calciomercato Juventus, Messi lascia il Barcellona. Carles Tusquets, presidente del Comitato direttivo del club ha fatto l’annuncio

Calciomercato Juventus, Messi lascia il Barcellona. Sapevamo come negli ultimi tempi i difficili rapporto fra la dirigenza blaugrana e la pulce argentina fossero ai minimi storici, ma a dare la stoccata finale ci ha pensato Carles Tusquets, presidente del Comitato direttivo del club, che proprio su Lionel Messi ha dichiarato: “Sarebbe stato auspicabile venderlo”.

Un addio che è solo rimandato, già in estate il calciatore avrebbe potuto lasciare il Barcellona, il giocatore argentino ha fatto di tutto, la scorsa estate, per lasciare la Spagna senza però riuscirci. La Pulce, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, è stato accostato anche a Juventus e Inter ma a muovere passi concreti sono attualmente Paris Saint Germain e Manchester City, i due club con maggiori disponibilità economiche. Ma quale sarà, dunque, il suo futuro?

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, sogno infranto? Il giocatore ha deciso