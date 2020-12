Caso Suarez, cosa rischia la Juventus? Tutti i possibili scenari

Ma chiaramente la domanda a cui tutti i tifosi vogliono una risposta, però, rimane solo una: cosa rischia la Juventus?

Sul corriere si può leggere che: “La ricostruzione della vicenda, secondo la Juve, resta semplice: sono state chieste informazioni all’ateneo, poi il club ha cambiato obiettivi di mercato. Soprattutto, Suarez non è un giocatore bianconero. Ora l’indagine federale potrebbe fare un passo in avanti, con il coinvolgimento di tesserati bianconeri. Nel caso l’inchiesta penale non avesse conseguenze per i dirigenti, non ugualmente si dissolverà nel nulla l’indagine sportiva. A un’archiviazione penale potrebbe corrispondere anche una condanna sportiva, che segue da sempre strade autonome. È chiaro che in questo momento si ragiona almeno per una parte al buio.