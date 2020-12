Juventus, il giornalista Vittorio Feltri sul proprio giornale lancia una provocazione in difesa della Juventus

Juventus, il caso Suarez sta diventando sempre di più di dominio pubblico. la Procura Federale infatti sta indagando sul possibile coinvolgimento di dirigenti della Juventus nell’esame dell’attaccante dell’Atletico Madrid. Proprio a tal proposito, il direttore di Libero e noto giornalista Vittorio Feltri ha voluto intervenire sulla questione, provocando a suo modo, visto che, secondo il giornalista, il voler mettere in risalto – a tutti i costi – un problema così irrisorio rispetto ad altri, risulta decisamente esagerato, almeno questo si può evincere dal suo virgolettato.

Feltri difende la Juventus e lancia la provocazione: il virgolettato

Proprio sul caso relativo all’esame di Luis Suarez, Vittorio Feltri in un editoriale su ‘Libero‘, interviene in difesa del calciatore focalizzandosi sul problema migranti, etichettandoli come “B***o B***o”. Il titolo dell’editoriale sta creando diverse polemiche sul web. Feltri sostiene che le problematiche che hanno investito il calciatore e la Juventus per le facilitazioni nell’esame all’ottenimento del passaporto italiano, non hanno fatto altro che privare il campionato di Serie A di un campione del pallone, come viene riportato anche in sondaggio di ‘Tpi.it‘. E proprio in difesa del giocatore, il giornalista si focalizza su altri problemi reputati più importanti.