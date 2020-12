Barcellona Juventus, la super sfida di Champions League che si disputerà questa sera al Camp Nou avrà, per l’occasione, un pallone speciale

Barcellona Juventus, nella super sfida di Champions League che questa sera, alle ore 21.00, vedrà sfidarsi i due più grandi campioni del calcio moderno: Cristiano Ronaldo e Messi, avrà un pallone speciale. Infatti solo per la super partita di questa sera, la Uefa ha deciso di creare un pallone diverso, con inciso sopra il nome delle due squadre che si sfideranno, cioè Barcellona e Juventus. L’attesa per la super sfida è finita. Questa sera i bianconeri proveranno nell’impresa di espugnare il Camp Nou e cercare il difficile ma non impossibile primato nel girone.

Barcellona Juventus, il pallone speciale solo per questa sera

L’annuncio arriva direttamente dal collegamento Mediaset dal Camp Nou, stasera alle ore 21.00 si potrà vedere il match anche in chiaro. Una super sfida di Champions League ma più che altro il ritorno del dualismo, mai finito, fra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ovverosia, i più importanti volti del calcio moderno. Numeri da record ma talento che non è mai scemato. Entrambi stanno continuando a fare la differenza nei rispettivi club, Messi sempre al Barcellona e ora Cristiano alla Juventus. Per questa sera, proprio in onore al grande ritorno della sfida fra i due fenomeni, la Uefa ha creato un pallone speciale: con inciso i nomi della due squadre.