La Juventus si accinge a scendere in campo contro il Barcellona e uno dei protagonisti più attesi sarà senz’altro Alvaro Morata.

L’ex stella del Real Madrid torna in Spagna, per giocare al Camp Nou, con la consapevolezza di essere diventato nel giro di pochi mesi un punto fermo dell’undici di Andrea Pirlo. Lo spagnolo in questa prima parte della stagione è stato più volte decisivo per il risultato, sia in serie A che in Champions League. Un ritorno brillante, il suo, in quella Torino dove aveva già giocato in passato.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, sempre più vicino il riscatto di McKennie

Juventus, le parole di Fabregas sull’ex compagno

Anche il centrocampista del Monaco Cesc Fabregas, suo ex compagno di squadra, sottolinea come il rendimento di Morata sia stato finora eccellente e ne rivale anche una probabile motivazione. “Negli ultimi anni gli è mancata un po’ di regolarità, ne abbiamo parlato spesso quando eravamo compagni nel Chelsea. Adesso l’ha ritrovata: merito della Juve e della famiglia, che in Italia si trova molto bene. L’ho sentito da poco, è molto felice. Álvaro e Ronaldo sono una bella coppia d’attacco, si compensano e segnano entrambi” ha detto lo spagnolo a Tuttosport.