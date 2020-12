Juventus, squalifica Alvaro Morata: l’esito del ricorso

Juventus, è arrivato l’esito del ricorso per la squalifica di Alvaro Morata. Lo spagnolo era stato espulso nel match contro il Benevento.

Juventus, è arrivato l’esito del ricorso per la squalifica di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo negli ultimi mesi è stato uno dei protagonisti di questa nuova squadra. Un mix di giovani talenti e leader collaudati, in tal senso, Morata dopo il suo ritorno ha dato dimostrazione di carisma e affetto verso la maglia bianconera. L’attaccante inoltre sembra avere un ottimo feeling con Cristiano Ronaldo con il quale sembra trovarsi alla perfezione. Entrambi stanno andando in gol praticamente ad ogni match. Un ritorno fortemente voluto dalla società e in specie da Pirlo giocatore che con Morata era stato protagonista in quella finale di Champions, purtroppo persa, contro il Barcellona.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, è ufficiale: rinnova fino al 2023

La squalifica di Morata è stata ridotta di un turno, motivo per cui sarà già a disposizione di Pirlo per la partita contro il Genoa.

Alvaro Morata è stato un acquisto più che azzeccato. Il giocatore con umiltà e sacrificio ha saputo mettersi alla corte di Pirlo e in poche settimana è subentrato come titolare inamovibile nella forza offensiva della Juventus, superando la gerarchia di Paulo Dybala. Inizialmente doveva essere preso Dzeko al suo posto, ma col senno di poi, il numero 9 sembra designato perfettamente per Alvaro. Morata in passato forse non brillava per mole di gol, ma già una qualità che lo contraddistingueva erano le reti importanti. Morata ha quasi sempre segnato in match decisivi. Anche in finale di Champions poi purtroppo persa contro quel Barcellona, allora inarrestabile. Ma in questa stagione Alvaro sembra essere partito in pompa magna, non smettendo di andare consecutivamente in rete.

LEGGI ANCHE>>>Inguaribili ottimisti? Juventus, quanto vale il Triplete secondo i bookmaker

Ora siamo in un momento cruciale della stagione e Alvaro, insieme al compagno di reparto Cristiano Ronaldo, dovrà dare il massimo per perseguire negli obiettivi stagionali. Un decimo scudetto consecutivo sarebbe importante per consolidare un record senza eguali in Serie A, ma è inutile negare che il sogno e anche un po’ l’ossessione della Vecchia Signora continua ad essere la Champions League. Lunedì sapremo chi sarà la prossima avversaria dei bianconeri.