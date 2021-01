Calciomercato Juventus, Dybala potrebbe diventare il sostituto di Salah al Liverpool. L’ultima indiscrezione avvicina la Joya ai reds.

Calciomercato Juventus, Salah potrebbe essere sostituito con Paulo Dybala. L’ultima indiscrezione anche riportata in un sondaggio di ‘Calciomercato.it‘ avvicina la Joya al mercato estero e specialmente ai reds che avrebbero identificato nell’argentino le caratteristiche perfette per sostituire, il possibile partente, Salah. L’attaccante egiziano potrebbe lasciare il Liverpool e gli inglesi vorrebbero agire immediatamente sul mercato andandolo a rimpiazzare con un profilo dalle caratteristiche simili.

Indiscrezioni che viene spinta da ‘Mundo Deportivo‘ che scrive: “È molto probabile che Salah vada via e si creerà un effetto domino sul mercato. Il Liverpool dovrà per forza di cose trovare un sostituto”.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, proposto un esperto centravanti

Calciomercato Juventus, identificato il sostituto di Salah: è bianconero

Dybala dunque potrebbe diventare un obiettivo concreto del Liverpool per il dopo Salah. L’argentino ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 con i bianconeri e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo, che pare sempre, almeno per il momento, più lontano. Le sue prestazioni non sono all’altezza delle aspettative, anche perché ha perso il posto da titolare in favore di Ronaldo e Morata che formano ormai un duetto d’attacco formidabile in fase realizzativa. Il feeling con il maestro Pirlo non è -ancora- scattato e ha bisogno di rilanciarsi per recuperare una stagione che non sembra al massimo per l’argentino. Klopp in questo è un maestro e lo scenario vedrebbe Paulo Dybala provare l’avventura in Premier, con la maglia dei Reds.

LEGGI ANCHE>>>Cristiano Ronaldo, pesano più i gol o la sua ingombrante figura?

Come dicevamo poc’anzi, obiettivo che diventerebbe possibile solo qualora gli inglesi decidano di vendere anzitempo Salah. In quel caso la joya subentrerebbe da titolare nel trittico d’attacco dei Reds, che giusto due stagioni fa conquistavano il tetto d’Europa. Un operazione che vedrebbe i bianconeri vendere un pezzo pregiato ma che sicuramente verrà retribuito a dovere. Tutto ancora da decidere naturalmente, ci sarà tempo in estate per fare le dovute considerazioni, intanto in entrata la Juventus lavora affinché possa chiudere per un nuovo attaccante low cost.