La Juventus di Andrea Pirlo si prepara al big match con il Milan di domani non certo nelle migliori condizioni possibili.

La positività di Alex Sandro registrata ieri ha ovviamente creato un po’ di apprensione in tutto l’ambiente bianconero. Che attende con ansia l’esito dei tamponi di oggi per capire se altri giocatori sono rimasti purtroppo contagiati dal Covid, come Cuadrado. Nel frattempo c’è da preparare una delle partite più delicate del mese, contro la prima della classe. Con la necessità assoluta di non perdere questo scontro diretto.

