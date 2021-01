Calciomercato Juventus, concorrenza decisamente agguerrita per David Alaba. L’esterno austriaco ora è conteso anche dal Liverpool

Calciomercato Juventus, David Alaba continua ad essere il profilo più conteso nel mercato delle big. L’esterno difensivo è già oggetto di desideri di tutte le grandi europee. In cima alla lista dei desideri dei meregenus, Alaba potrebbe, però, preferire la destinazione inglese. L’ultima squadra che si è iscritta alla corsa per l’austriaco è il Liverpool. La richieste dell’entourage del giocatore continua ad essere alta. L’arrivo a parametro zero potrebbe non essere così semplice, infatti il giocatore chiederebbe uno stipendio di almeno 12 milioni a stagione.

LEGGI ANCHE>>>Quagliarella alla Juventus e non solo, Calciomercato: doppio affare in vista

Calciomercato Juventus, nuova offerta per Alaba: c’è l’accelerata

Alaba è ancora un desiderio dei bianconeri. Un giocatore che saprebbe adattarsi perfettamente alle dinamiche di gioco richieste dal mister Pirlo, abile sia in fase offensiva che difensiva, Alaba è il profilo perfetto per fare la differenza anche a livello internazionale. Fra i migliori nel suo ruolo, l’esterno potrebbe, però, non essere così economico. Proprio per questo motivo, se la richiesta continuasse ad essere di 12 milioni a stagione, la Juventus si ritirerà dalla corsa per l’acquisto. Stando alle ultime indiscrezioni, dopo Real e Paris Saint Germain anche in Liverpool si sarebbe mossa concretamente su di lui.