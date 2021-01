Juventus, entrambi i difensori sono riscontrati postivi al Coronavirus. Pirlo spera di riaverli per la super sfida di campionato, la data:

Juventus, Alex Sandro e Cuadrado sono riscontrati postivi al Coronavirus e hanno saltato la super sfida di campionato in trasferta contro il Milan, vinta poi dai bianconeri per tre reti a una. Ma quando saranno nuovamente a disposizione i due difensori? L’interrogativo che Pirlo si chiede proprio in vista del tour de force che aspetta alla sua squadra in questo mese. Stando infatti alle ultime novità, i due, potrebbero già essere disponibili per la super sfida contro l’Inter altra rivale per lo scudetto. L’ottimismo di questi tempi sembra difficile ma le speranze sono di averli, entrambi, pronti per il big match contro Antonio Conte e squadra.

Juventus, Alex Sandro e Cuadrado: c’è la data del rientro