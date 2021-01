Juventus, l’ex difensore bianconero Jonathan Zebina ha pubblicato uno strano tweet dove annuncia il suo ritiro dai social

Juventus, l’ex difensore Jonathan Zebina annuncia il suo ritiro dai social network. Lo strano tweet pubblicato proprio sul profilo dell’ex nazionale francese ha già fatto parlare. Il motivo non è chiaro, o forse, nemmeno c’è. Il mondo dei Social Network è sempre più presente nel calcio e forse, ogni tanto, c’è bisogno di una pausa. Lo stesso Jonathan nel suo tweet spiega che erano un paio di mesi che aveva rallentato le pubblicazioni e adesso ha deciso di fermarsi completamente.

Juventus, scelta di vita: l’ex Jonathan Zebina ha detto basta

Zebina fu uno storico difensore bianconero, rimase alla Juventus per parecchio tempo dal 2004 fino al 2010. Vinse lo scudetto già nel primo anno, poi revocato, con Capello proseguendo la sua avventura fino al 2010. Molti tifosi lo ricordano positivamente anche perché scelse di continuare in bianconero anche durante l’anno della retrocessione in Serie B a causa dello scandalo di Calciopoli.

Nella stagione 2009-2010 ha segnato il suo secondo gol in carriera e il primo (e unico) con la maglia della Juventus. L’11 marzo, contro il Fulham in Europa League, erano gli anni del post calciopoli dove la Juventus faceva molta fatica in campionato. Il 31 agosto 2010 finisce la sua avventura in bianconero durata per molto tempo. Zebina nel bene e nel male è rimasto nei cuori dei tanti tifosi bianconeri che infatti hanno già commentato in numerosi l’addio social dell’ex difensore.