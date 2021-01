Juventus, contro l’Inter gara cruciale per la corsa al titolo. Pirlo vuole fare il meglio e a disposizione ritroverà giocatori importanti

Juventus, contro l’Inter sarà cruciale. Andrea Pirlo si appresta al big match. Manca ormai poco per il derby d’Italia. La sfida che vedrà affrontarsi due rivali di sempre per la corsa al titolo. I bianconeri purtroppo dovranno fare a meno del centrale difensivo De Ligt fuori a causa della riscontrata positività al Covid-19. Ma la verità che in rosa potrebbero esserci importanti ritorni. Siamo stati in allarme fino a ieri per le condizioni sia di Dybala che di McKennie. L’argentino starà fuori tre settimane, ma l’americano potrebbe già tornare protagonista proprio contro i nerazzurri.

Juventus, chi giocherà contro l’Inter? Ritorni importanti in rosa: le novità

L’americano, dunque, potrebbe esserci già nella sfida conto l’Inter. I problemi muscolari, per fortuna, sembrano non essere nulla di serio. Una nota positiva nonostante l’assenza di due giocatori chiave come Dybala e De Ligt. Anche Chiesa sembra essersi ripreso completamente dalla contusione e ci sarà quasi certamente dal primo minuto. Ma la vera domanda che molti tifosi e appassionati si stanno chiedendo è sulle condizioni di Cuadrado e Alex Sandro.