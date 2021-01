Calciomercato Juventus, la pazza idea potrebbe diventare concreta. Il vice capitano bianconero per l’ariete giallorosso

Calciomercato Juventus, la pazza idea potrebbe diventare concreta. Il vice capitano bianconero e colonna della difesa della Juventus Leonardo Bonucci in cambio per Edin Dzeko. La situazione in casa romanista sembra sempre più complicata, un rapporto mai sbocciato fra l’allenatore Fonseca e l’attaccante Edin Dzeko, proprio per questo motivo se la società dovesse riconfermare l’attaccante la possibilità di vedere Dzeko ancora in maglia giallorossa è molto improbabile, anzi, il giocatore potrebbe già andarsene in questa sessione di mercato in un operazione davvero pazzesca.

LEGGI ANCHE>>>Dzeko alla Juventus? Calciomercato: c’è una novità importante

Calciomercato Juventus, Dzeko nel mirino: pronto lo scambio

Sappiamo come i bianconeri cerchino da tempo la punta giallorossa, questa estate Paratici & co sono andati vicinissimi all’acquisto definitivo. Un colpo davvero importante se dovesse essere messo in porto a pochi mesi di distanza, infatti Dzeko potrebbe diventare quell’attaccante in più che serve ai bianconeri. L’agente di Dzeko, Alessandro Lucci, è al lavoro per trovare una nuova sistemazione al proprio assistito. Come dicevamo poc’anzi la situazione con Fonseca sembra ai titoli di coda, o l’allenatore se ne va oppure andrà via Dzeko. Tra le varie ipotesi sul tavolo delle trattativa, ritorna in pole l’opzione Juventus, che guarda caso starebbe cercando un profilo proprio dalle caratteristiche del bosniaco.