Juventus, conferenza stampa pre match contro il Bologna. Pirlo ha affrontato diversi temi caldi per il proseguo del campionato

Juventus, conferenza stampa Pirlo: il maestro ha affrontato diversi temi caldi per il proseguo del campionato bianconero. Si è parlato di due giocatori in particolare, Chiesa e Frabotta stanno bene e potranno giocare. Domani nella sfida casalinga contro il Bologna il maestro dovrà allungare in classifica sfidando il Bologna nell’inconsueto orario di pranzo. Appuntamento alle 12.30 quindi. Nella conferenza si è parlato di diversi temi cruciali per l’attuale stagione della Juventus. Secondo il maestro c’è una squadra da battere sopra tutte in questo momento, il suo ex Milan. Ecco cosa ha detto Pirlo in conferenza stampa:

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, super offerta per la punta: gli emiri fanno sul serio

Juventus, conferenza stampa Pirlo: c’è solo una squadra da battere

Innanzitutto il maestro ha voluto rassicurare l’ambiente parlando degli infortunati e delle condizioni dei giocatori, soffermandosi anche sull’importanza dei suddetti: “Giorgio Chiellini viene da un periodo lungo di inattività e va gestito. Chiesa e Frabotta stanno meglio. Demiral si è allenato ed è a disposizione. Chiesa può giocare a sinistra e può anche scambiarsi di posizione con Cristiano, come fatto col Napoli. Non cambia niente. McKennie è un giocatore importante per noi, ha ottimi tempi di inserimento e dinamismo”.