Calciomercato Juventus, i francesi del Psg farebbero davvero sul serio per Sergio Ramos. Offerta monstre al difensore, i dettagli:

Calciomercato Juventus, dalla Spagna arrivano conferme. Il Paris Saint Germain farebbe davvero sul serio per Sergio Ramos capitano e difensore del Real Madrid. Il noto obiettivo mercato dei bianconeri ha ricevuto un’offerta davvero importante dalla dirigenza francese. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, Leonardo & co sarebbero disposti ad offrire, pur di garantirsi le prestazioni sportive del difensore centrale, un triennale da 15 milioni all’anno. Offerta decisamente importante che potrebbe già far riflettere in positivo il difensore, che se dovesse lasciare i blancos a giugno come sembra, non avrebbe nessuna esitazione.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, dalla Spagna: intreccio per Dzeko

Calciomercato Juventus, ora si fa sul serio: super offerta per Sergio Ramos

Ora se la situazione dovesse rimanere tale, è ovvio pensare che nessun’altra squadra sarebbe in grado di garantire una cifra così importante ad un giocatore, sempre al top, ma certamente non più giovanissimo. Il Paris Saint Germain ha praticamente reso pubblicamente la sua esigenza di vincere nell’immediato con obiettivo prioritario la Champions League, già l’anno scorso i francesi sono arrivati ad un passo ma hanno perso in finale contro il Bayern. Ora ci vogliono riprovare e nella stagione 2021-2022 farebbe le cose davvero in grande. Oltre a Ramos i francesi potrebbero assicurarsi altri giocatori molto importanti, come Eriksen dell’Inter ma anche soprattutto Messi del Barcellona. Due rivali, Messi e Ramos, che potrebbero giocare insieme proprio al Psg.