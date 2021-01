Calciomercato Juventus, Khedira può partire: ci sarebbe già il sostituto

Calciomercato Juventus, se parte Khedira i bianconeri tenterebbero la carta Van De Beek: che non sembra trovarsi bene in Premier League

Calciomercato Juventus, la situazione Khedira è ancora in fase di stallo, il contratto del centrocampista tedesco è in scadenza a fine stagione. La realtà concreta è che i bianconeri vorrebbero poter piazzare il centrocampista già in questa sessione di mercato così da non spendere per intero lo stipendio che ammonta a 7 milioni di euro. Stando alle ultime indiscrezioni sembra, però, non ci sia nulla di così concreto da poter permettere al tedesco di andarsene già a gennaio. Qualora però la Juventus riuscisse a venderlo in questa sessione di mercato, gli occhi della dirigenza bianconera sarebbero puntati su Van De Beek, ora in forze al Manchester United.

L’ex Ajax è un giocatore che potrebbe davvero fare comodo in casa bianconera. La Juventus potrebbe valutare l’operazione di un prestito dallo United, così da concedere a Donny Van De Beek, di ritrovarsi visto che ultimamente, in Premier League, non sembra essere a proprio agio. Per ora l’olandese ha giocato solo due volte da titolare in tutte le partite dei Red Devils, troppo poche per un giocatore con le sue qualità. In bianconero Van De Beek ritroverebbe anche il compagno di nazionale e ex Ajax, proprio come lui, De Ligt.