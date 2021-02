Calciomercato Juventus, per la prossima stagione i bianconeri sognano in grande in difesa, si è fatto il nome di Varane del Real Madrid

Calciomercato Juventus, per la prossima stagione i bianconeri sognano in grande. Stiamo parlando di un operazione davvero incredibile visto che si andrebbe a trattare uno dei migliori centrali difensivi al mondo, stiamo parlando naturalmente di Raphael Varane difensore francese dei merengues. Operazione che potrebbe costare 50 milioni ma indispensabile per garantirsi un altro interprete davvero di qualità. Il francese ha un contratto fino al 2022 con i blancos e potrebbe decidere di cambiare squadra davanti alla giusta offerta.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, dalla Spagna: a fine stagione lascerà i bianconeri

Calciomercato Juventus, operazione da 50 milioni: avanti tutta sul centrale

Il centrale del Real Madrid è uno dei giocatori più importanti della rosa di Zidane e la Juventus si prepara a rivoluzionare il reparto difensivo con profili dall’esperienza internazionale. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato riportate da ‘Don Diario’, Varane con un contratto in scadenza nel 2022 potrebbe lasciare il Real Madrid. I bianconeri in ottica rifondazione non vorrebbero farsi scappare questa opportunità. Operazione certamente non economica ma nemmeno infattibile visto il profilo trattato. Si parla di un cifra intorno ai 50 milioni di euro.