Juventus Roma, Serie A: la conferenza stampa del maestro

Juventus, domani sarà una prova del nove per i bianconeri. Ne ha parlato Pirlo in conferenza stampa, le sue parole:

Juventus Roma, Andrea Pirlo alla vigilia del match molto importante di campionato contro la Roma ha parlato in conferenza stampa. Una dura prova di un mese di fuoco per i bianconeri. Infatti dopo la Roma ci sarà l’Inter in Coppa Italia e poi il Napoli di nuovo in campionato. Ecco cosa ha detto il maestro facendo il punto anche sugli infortunati:

“Una partita contro una squadra che gioca un gran calcio, tra i migliori in Italia. Hanno giocatori di gamba e sono bravissimi in ripartenza, motivo per cui dovremmo sbagliare poco. Siamo migliorati molto sull’aspetto mentale e ci ha aiutati anche la sconfitta di San Siro. Se non siamo al top è difficile giocare contro tutti. Stiamo migliorando sotto tutti gli aspetti ma si può sempre migliorare. C’è poco tempo per allenarci. Dybala è ancora a parte mentre Ramsey ha fatto qualcosa con noi ma non saranno a disposizione. Rispetto alla gara di Roma sono cambiate tante cose, in meglio. Adesso io e il mio staff conosciamo bene i nostri giocatori e cerchiamo di farli rendere tutti al meglio”.

