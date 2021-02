Calciomercato Juventus: le parole di Paratici su Dzeko

Calciomercato Juventus, Paratici ha parlato di Dzeko: un attaccante che per molto tempo è stato nel mirino della dirigenza

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici su Dzeko, ecco cosa ha detto il ds sportivo bianconero su un attaccante che per molto tempo è stato in cima alla lista del mercato. Intervistato da Sky, il direttore sportivo bianconero ha parlato del centroavanti alla fine rimasto alla Roma, ecco quello che ha detto: “Dzeko è un bravo giocatore, ma noi dobbiamo pensare ai nostri calciatori. Altrimenti se dovessimo pensare anche a lui faremo troppa fatica”.

Chiusura sul mercato? Stando alle parole del direttore sportivo sembrerebbe di sì, ora la Juventus si concentra sul presente e sul proprio organico. Questo mese sarà decisivo per tutte le competizioni. Tra poco si inizia. Pirlo vuole vincere per raggiungere i vertici della classifica. Oggi tre punti potrebbero risultare fondamentali per la stagione.

Un match da non sbagliare. Dopo la splendida vittoria in Supercoppa con la conquista del primo titolo stagionale, Andrea Pirlo ha tutta l’intenzione di proseguire con questo andazzo positivo e di fare lo stesso in campionato e poi in Coppa Italia. Stasera gli undici bianconeri che scenderanno in campo saranno motivati più che mai e vogliosi di ripetersi ancora, puntando la vetta. La Juventus è entrata in un vero e proprio tour de force che da qui fino alla fine del mese vedrà gli uomini di Pirlo affrontare partite decisive per la stagione, sbagliare adesso è impossibile e quindi i bianconeri vogliono ripetersi.