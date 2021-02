Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri: ritorna in bianconero

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri, Neto ritornerà in bianconero. Il Barcellona lo scarica e lui vuole ritornare a Torino

Calciomercato Juventus, dalla Spagna arrivano importanti indiscrezioni su quello che sarà il futuro del secondo portiere del Barcellona, Neto. Stando a quanto riportato da ‘Fichajes.net’ l’ex portiere bianconero ritornerebbe volentieri a Torino. Neto è in scadenza di contratto nel giugno 2023 con i blaugrana, stando alle indiscrezioni il classe 1989 verrebbe comprato dalla società di Andrea Agnelli per diventare il nuovo vice di Wojciech Szczęsny, al posto, quindi, di Gianluigi Buffon di cui però non si esclude il possibile rinnovo.

Un gradito ritorno in quel di Torino dove il brasiliano fece molto bene ai tempi come vice Buffon, nuovamente con Buffon a questo punto potrebbe essere legato il suo futuro. Stando infatti alle indiscrezioni spagnole il brasiliano verrebbe acquistato proprio come rimpiazzo del portierone italiano. Un affare che potrebbe costare alla Juventus una cifra intorno agli 8-10 milioni di euro. Ma visti gli ormai ottimi e consolidati rapporti fra la società blaugrana e quella bianconera, Neto potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto oppure tramite uno scambio.