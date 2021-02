Calciomercato Juventus, bianconeri sempre attenti alle occasioni internazionali, sembra che il Real abbia offerto un proprio big: Edin Hazard

Calciomercato Juventus, bianconeri sempre attenti sul fronte mercato internazionale. Tante opportunità anche in un periodo decisamente no dal punto di vista economico. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, fra i grossi – possibili – colpi del futuro ci sarebbe Edin Hazard. L’erede di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, complici i tanti infortuni, non ha saputo sostenere l’impossibile eredità di sostituire il campionissimo portoghese e non sta convincendo, o almeno, non quanto si aspettassero Florentino Perez e i tifosi. Pertanto la cessione a fine stagione non sarebbe da escludersi, anzi, i blancos l’avrebbero offerto alla dirigenza bianconera aprendo ad una cessione.

LEGGI ANCHE>>>Juventus Inter Coppa Italia: le probabili formazioni, cambio in difesa

Calciomercato Juventus, occasione dal Real: proposto un big della rosa

Un giocatore che ai tempi del Chelsea era invidiato da tutta Europa, qualità tecniche incredibili. Proprio per questo motivo il Real Madrid dopo l’addio del campionissimo Cristiano Ronaldo ha pensato bene di sostituirlo con un calciatore che avrebbe potuto non farlo rimpiangere, ma purtroppo visti i vari infortuni durante tutto il corso della stagione, e forse un ambiente non perfettamente idoneo, Hazard non ha superate le aspettative di tifosi e dirigenza e l’addio già a fine stagione non sarebbe da escludersi.