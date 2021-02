Juventus Inter, Coppa Italia: domani sera si terrà il ritorno delle semifinali. I bianconeri affronteranno i nerazzurri all’Allianz Stadium

Juventus Inter, Coppa Italia: domani sera i bianconeri potrebbero ottenere il pass per la finale del torneo. Una sfida difficilissima reduce dall’ottima prestazione dell’andata, con la vittoria dei bianconeri a San Siro in casa dell’Inter. Ora si dovrà replicare. L’Inter dell’ex Antonio Conte arriverà più agguerrita che mai, la volontà è quella di recuperare la sconfitta dell’andata e poter fare bene nel campo della Juventus, l’Allianz Stadium. Pirlo ha dalla sua un importante gettone per fare un buon risultato e ottenere il pass per la finale. Non sarà semplice ma i bianconeri devono farlo.

Juventus Inter Coppa Italia: le probabili formazioni, cambio in difesa

Domani i bianconeri dovranno fare attenzione ai tanti diffidati per il match, 10 potenziali titolari che dovranno evitare a tutti i costi di saltare la finale e, quindi, di prendersi ammonizioni ulteriori. Non sarà semplice vista la qualità dell’avversario ma Pirlo ha tutte le carte giuste per portare a casa l’ennesimo risultato e continuare in questi successi consecutivi di un ottimo inizio mese (di fuoco). Ecco, quindi, i probabili undici che scenderanno in campo domani sera all’Allianz Stadium di Torino: