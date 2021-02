Juventus, problemi per Bonucci: le condizioni del difensore da monitorare

Dall’ultima sessione di allenamento, è emerso un piccolo affaticamento muscolare per Leonardo Bonucci: in dubbio la sua presenza contro il Napoli

Bonucci Juventus infortunio/ Dopo la sofferta qualificazioni alla finale di Coppa Italia, la compagine di Andrea Pirlo si rituffa in campionato: ad attendere i bianconeri ci sarà il Napoli di Gennaro Gattuso, che anche nell’ultima apparizione stagionale contro l‘Atalanta ha mostrato non pochi limiti strutturali e psicologici. Cristiano Ronaldo e compagni sono galvanizzati dall’importantissimo successo ottenuto contro l’Inter, e puntano a ricucire il gap che li separa dalla prime della classe.

Ma in terra campana potrebbero mancare protagonisti d’eccezione. Già vi avevamo raccontato della possibile assenza di Leonardo Bonucci. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nella sessione di allenamento odierna il vice capitano bianconero si è dovuto fermare per un riacutizzarsi di un problema muscolare. Niente di grave, insomma, ma in casa bianconera il mantra è la prudenza: i Campioni d’Italia uscenti dovranno vedersela a stretto giro di posta con il Porta in Champions League, e non si vuole rischiare un calciatore considerato importantissimo nello scacchiere tattico della Juve targata Pirlo.