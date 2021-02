Napoli Juventus, anche Leonardo Bonucci a rischio per la partita di sabato contro i partenopei, valida per la Serie A

Napoli Juventus, la super sfida di Serie A che arriva al culmine di un mese infernale per i bianconeri, visti i tanti impegni del mese di febbraio, avrà molti assenti nella squadra di Gattuso che dovrà fare a meno di difensori e attaccanti. Ma, pare, che anche la Juventus potrebbe perdere un titolare per il match del Diego Armando Maradona, stiamo parlando di Leonardo Bonucci. Infatti il centrale italiano è a forte rischio.

Napoli Juventus, anche un bianconero salterà il match: tegola per Pirlo

Già nel match di Coppa Italia contro l’Inter, Pirlo l’aveva risparmiato lasciandolo in panchina. Ma qualora non dovesse – nuovamente – farcela al posto di Leonardo Bonucci potrebbe subentrare Demiral che si sta confermando, partita dopo partita, un altro ottimo interprete del ruolo: non è un caso infatti che la difesa bianconera sia già la migliore del campionato.