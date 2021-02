Napoli Juventus, i partenopei saranno in emergenza contro la compagine bianconera per la super sfida di campionato, i dettagli:

Napoli Juventus, il big match di Serie A di sabato pomeriggio alle ore 18.00 sarà la sfida più importante del mese, o meglio, cruciale per la classifica. Febbraio è già stato ampiamente testato dal punto di vista della “pesantezza” dei match, ma fino adesso, i bianconeri hanno saputo rispondere con vigore vincendo le sfide più importanti, ma non è ancora finita. Sabato ci sarà un’altra prova del nove. Pirlo e i ragazzi sono pronti per replicare quanto già di buono è già stato fatto. Nel match al Diego Armando Maradona molti, possibili, titolari dei partenopei potrebbero non esserci, ora ai possibili assenti si è aggiunto anche Hysaj.

Napoli Juventus, altro big a rischio: tanti titolari assenti

Già un sicuro indisponibile per il match di sabato, in casa dei partenopei, sarà Mertens. L’attaccante del Napoli è indisponibile a causa di un infortunio alla caviglia e potrebbe rimanere fuori ancora per un paio di giornate. Ma non è l’unico titolare a rischio. Infatti l’emergenza si estende anche alla difesa: Koulibaly e Manolas saranno entrambi indisponibili e alla lista si aggiunge pure il terzino Hysaj.