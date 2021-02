Juventus, il maestro Andrea Pirlo ha parlato nella conferenza stampa pre Napoli domani sera alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona

Juventus, domani sera alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona il maestro e i suoi ragazzi affronteranno un importante test per la classifica, si parla di un’ennesima super sfida in questo tour de force del mese di febbraio, dopo i big match, fra campionato e Coppa, domani i bianconeri affronteranno il Napoli di Gennaro Gattuso, in difficoltà numerica visti i tanti infortuni ma più agguerriti che mai, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e la sconfitta in finale di Supercoppa proprio contro la compagine bianconera. In conferenza stampa ha parlato Pirlo, ecco cosa ha detto:

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, il retroscena sull’attaccante: arrivano le sue parole

Juventus, conferenza stampa pre Napoli: le parole del maestro

Il maestro ha parlato del Napoli e della sfida che domani sarà già molto importante per la classifica, ecco le sue parole: “Domani sarà una gara stile Supercoppa, una gara importante per tutte le due squadre. Ci sarà tensione per i tre punti in palio. Noi veniamo da un buon momento, loro meno, ma la posta in palio si farà sentire”. Poi si è parlato di infortuni e dei possibili assenti per la sfida al Diego Armando Maradona: “Arthur ha molto dolore, dovrà essere valutato. Paulo (Dybala) sta facendo il suo percorso anche se il dolore al ginocchio persiste e si valuterà prossimamente. Bonucci oggi si allena con noi, così come Ramsey, vedremo se portarli a Napoli“.