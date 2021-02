Calciomercato Juventus, il retroscena sull’attaccante: arrivano le sue parole

Calciomercato Juventus, retroscena riguardante l’attaccante bianconero in prestito al Bayern Monaco: Douglas Costa

Calciomercato Juventus, arrivano le parole dell’attaccante bianconero in prestito al Bayern Monaco, Douglas Costa ha deciso di fare chiarezza sul proprio futuro, che da poche è anche diventato campione del mondo insieme alla sua attuale squadra grazie alla vittoria sul Tigers nella finale del mondiale per club. L’attaccante brasiliano attende di sapere quale sarà il suo futuro, infatti, sembra che i bavaresi non lo riscatteranno a fine stagione ed è dunque molto probabile che il giocatore torni a Torino in estate.

LEGGI ANCHE>>>Napoli Juventus, Serie A: grandi esclusioni per il big match di campionato

Calciomercato Juventus, il retroscena sull’attaccante: arrivo le sue parole

A fine stagione è dunque probabile un ritorno alla base a Torino per decidere il da farsi, ma la Juventus si è già attrezzata nel ruolo: l’acquisto di Chiesa sostanzialmente è valso proprio come rimpiazzo al brasiliano, quindi i bianconeri dovranno -attentamente- valutare cosa fare del cartellino del brasiliano: tenerlo un altro anno e quindi aspettare la fine del contratto (2022) oppure darlo già via in estate, magari in Serie A.