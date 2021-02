Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri: si cambierà allenatore

Calciomercato Juventus, dalla Spagna rimbalzano notizie secondo cui la dirigenza deciderà di cambiare allenatore la prossima stagione

Calciomercato Juventus, dalla Spagna rimbalzano indiscrezioni secondo cui i bianconeri nella prossima stagione, alla fine, opteranno per il cambio panchina. Nonostante la scommessa voluta fortemente dal presidente Andrea Agnelli le notizie mercato vanno già verso un drastico cambio di direzione, almeno secondo il portale spagnolo ‘Fichajes.net’, che proprio prendendo in analisi il tecnico bianconero Andrea Pirlo avrebbe già messo a forte rischio la sua permanenza per la prossima stagione.

Dopo la sconfitta contro il Napoli, scrive l’editoriale spagnolo, la Juventus perdendo contro i partenopei avrebbe compromesso del tutto la corsa al titolo per diventare campioni d’Italia, lasciando alle milanesi (Inter e Milan) il ruolo di favorite. A differenza delle scorse stagioni, la Juventus ha perso la solidità che l’aveva contraddistinta in passato, caratteristica assunta invece -attualmente- dalle sue rivali. Fin qui Pirlo non ha dimostrato di essere un buon allenatore come è stato calciatore, almeno secondo gli spagnoli. Situazione che farà riflettere se realmente l’ex centrocampista sia il candidato ideale per occupare la panchina dei bianconeri nella prossima stagione e qualora i risultati mancassero sarà necessario trovare un sostituto.

Ma chi potrebbe essere il sostituto? Ancora troppo prematuro fare sentenze. Pirlo è in corsa per giocarsi tutto, e domani inizieranno gli ottavi di Champions League, sfida cruciale proprio in tal senso. Fresco di pass per la finale di Coppa Italia, e già vincitore di una Supercoppa, il maestro ha ancora tutte le carte in tavola per fare bene nel proseguo della stagione. Immotivato, almeno per il momento, fare sentenze visto che i bianconeri, nonostante una difficoltà decisamente maggiore rispetto agli scorsi anni, per diversi motivi, sono indietro in campionato e ancora potenzialmente in corsa per il titolo.