Juventus sbarca su Amazon Prime: documentario in arrivo

Juventus su Amazon Prime. Per la prima volta un documentario inedito sul dietro le quinte della squadra: fra allenamenti e retroscena

Juventus su Amazon Prime Video. I bianconeri sbarcano sulla piattaforma streaming con un documentario inedito intitolato “All or nothing Juventus”. In questo docufilm sulla squadra bianconera si affronteranno importanti retroscena, gli allenamenti vissuti dentro il campo e i tanti momenti conviviali fra i giocatori.