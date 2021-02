Juventus, gli auguri a Bernardeschi sono un boomerang | Reazioni tifosi

Juventus, gli auguri social della Juventus a Federico Bernardeschi sono una sorta di effetto boomerang, ecco alcune reazioni dei tifosi:

Juventus, oggi è il compleanno di Federico Bernardeschi, come di consueto fare dai portali social bianconeri, non appena un proprio tesserato compie gli anni, arriva l’augurio di rito con tanto di breve video commemorativo. Ma l’augurio a Bernardeschi non è stato, diciamo, proprio ben apprezzato, almeno non da tutti i supporter bianconeri. Una sorta di effetto boomerang che ha visto commentare attivamente molti tifosi della Juventus.