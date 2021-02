Video Gol Marega Porto Juventus: porta in rete i portoghesi

Video Gol Porto Juventus, UCL: Taremi porta in rete i portoghesi padroni di casa. Clicca qui per vedere la rete del match

Video Gol Porto Juventus, UCL: Marega segna per i portoghesi. Il ragazzo non ha sbagliato e dà un grosso contributo ai padroni di casa, portando in vantaggio i ragazzi di Conceicao contro la compagine bianconera per gli ottavi di finale di Champions League: il Porto di Sergio Conceicao va in gol. Taremi non sbaglia e porta i padroni di casa in rete. Ora concentrazione fino alla fine del match, il maestro ha le carte giuste per giocarsi la vittoria, nonostante il gol subito, e vincere in trasferta per arrivare al ritorno all’Allianz Stadium (a marzo) con più tranquillità, ma non sarà – certo – semplice, soprattutto in un campo così insidioso. Una vittoria che potrebbe già figurare fondamentale qualora i bianconeri uscissero da questa partita vincenti, così da puntare senza sosta la strada che porta verso la finale della competizione, un mese cruciale per la stagione bianconera. Vedremo cosa succederà nei prossimi minuti ma intanto Maregai porta in rete il Porto.

