Calciomercato Juventus, bomba dalla Liga: scambio alla pari con la Joya

Calciomercato Juventus, dalla Spagna la bomba che scuote già il mercato della prossima stagione. Sembra infatti che Paulo Dybala sia finito – nuovamente – nel mirino del Barcellona e per la prossima stagione si prospetta uno scambio alla pari fra le due società, già in ottimi rapporti dopo l’affare Pjanc – Arthur. Stando infatti alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, Barca e Juventus stiano pensando ad uno scambio alla pari tra Dybala e Griezmann

Messi è ormai pronto a vestire un’altra maglia fuori dalla Spagna, sempre molto vicine Psg e Manchester City. Proprio per tutelarsi i blaugrana vorrebbero arrivare ad un attaccante dalle caratteristiche simili, Dybala sembra l’erede perfetto della Pulce e la sua situazione alla Juventus sembra tutt’altro che solida. L’infortunio che lo tiene fuori ormai da inizio gennaio non sembra placarsi e la questione rinnovo rimane tutt’ora in standby. Proprio per salvaguardare a questo problema, i bianconeri vorrebbero intervenire nel mercato garantendosi un acquisto di egual portata. Griezmann ha sia qualità tecnica che tattica e potrebbe fare molto bene in bianconero. Dalla Spagna sono sicuri sulla fattibilità dell’operazione.