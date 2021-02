Juventus, Dybala cosa sta succedendo? Il giocatore sarà ancora fuori

Juventus, Dybala sarà ancora out per la sfida di campionato contro il Verona. Le sue condizioni preoccupano Pirlo.

Juventus, Dybala ancora out per la sfida di Verona. L’attaccante argentino non sembra nuovamente in condizione e ora la sua forma fisica preoccupa il mister bianconero. Come sappiamo adesso è già diverso tempo che la Joya non scende in campo, in questo momento della stagione, così cruciale per le tanti sfide fra campionato e Europa, il suo ritorno sarebbe importante ma la condizione ancora manca. Il dottor Tencone che sta seguendo l’argentino ha detto che: “Con il suo gioco, stima tanto il collaterale. Un legamento che guarisce bene, ma può dare fitte calciando a giro o con torsioni”.

