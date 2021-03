Calciomercato Juventus, Gosens dell’Atalanta incanta i bianconeri. L’esterno dell’Atalanta è riuscito ancora a superarsi.

Calciomercato Juventus, l’esterno dell’Atalanta ha qualità da vendere. Su questo – ormai – non ci sono più dubbi. La dirigenza bianconera lo segue ormai da diverso tempo e per tante sessioni di mercato è stato avvicinato alla Vecchia Signora come possibile operazione in entrata. L’esterno dell’Atalanta è riuscito a stupire anche in positivo, superando il proprio record di realizzazioni, Gosens ha trovato il gol in tre presenze consecutive in Serie A per la prima volta. Un fondamentale tassello per la manovra offensiva che adesso diventa, ancora di più, desiderio numero uno del mercato estivo.

Gosens alla Juventus? Calciomercato: una nuova certezza

Le attenzioni verso di lui, adesso, aumentano notevolmente. Accostato spesso alla Juventus in sede di mercato già in passato, l’esterno atalantino Robin Gosens continua ad incantare ed è sempre più certezza. Le statistiche parlano chiaro: Robin Gosens, a quota 9 reti, ha eguagliato il personale record di marcature in un singolo campionato di Serie A, che fu stabilito nella scorsa stagione. Naturale pensare che la concorrenza è aumentata dopo il suo exploit. Desiderato da tante big, anche a livello europeo, Gosens continua ad essere obiettivo primario per i bianconeri.