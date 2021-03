Juventus-Lazio: le ultime dalla Continassa. Domani parla Pirlo

Juventus-Lazio, le ultime notizie dalla Continassa. Lavoro mattutino per la squadra. Domani conferenza stampa di Pirlo: saranno giorni intensi

Mancano due giorni a Juventus-Lazio, e la squadra bianconera ha lavorato questa mattina alla Continassa in vista dell’impegno contro la truppa allenata da Simone Inzaghi. Allenamento di scarico e lavoro individuale: molti devono anche recuperare le energie dopo la vittoria sullo Spezia.

Domani allenamento mattutino: ultimi dettagli da preparare per Andrea Pirlo prima della sfida di sabato sera. Difficile il recupero di De Ligt, anche se oggi non sono filtrate informazioni dall’entourage bianconero. Così come sarà ancora fuori Dybala. Possibilità invece di rivedere dal primo minuto Alvaro Morata al fianco di Ronaldo: la profondità che garantisce l’attaccante spagnolo serve eccome. E dopo aver superato i problemi di salute con il virus che lo ha debilitato in maniera pesante, è pronto a riprendersi la maglia da titolare.

Juventus-Lazio, domani Pirlo in conferenza stampa

In vista del match, come al solito, Pirlo presenterà la partita nella consueta conferenza stampa. L’appuntamento con i giornalisti – la stessa sarà trasmessa anche su JuventusTv – è fissato per le 14,30.

Curiosità per capire dalle parole del tecnico lo stato degli infortunati anche in vista della gara di martedì sera, quando all’Allianz si presenterà il Porto di Sergio Conceicao per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il futuro della Juventus si decide nei prossimi giorni. Non c’è dubbio che sia così. Saranno giorni di tensione all’interno della squadra. Anche se la vittoria contro lo Spezia ha ridato un po’ di fiato al gruppo. Ma basta poco per ricadere. E serve in ogni caso mantenere assai alto il livello di guardia. In ballo c’è il futuro.