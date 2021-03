Le probabili formazioni di Juventus-Lazio vedono in estrema emergenza Andrea Pirlo che ha perso anche Bentancur. Ecco chi può giocare.

Per le probabili formazioni di Juventus-Lazio c’è poco da scervellarsi in casa bianconera. I calciatori sono contati, non c’è possibilità alcuna che recuperi nessuno se non Cuadrado. Il colombiano si è fatto male nella gara di Napoli e da allora ha saltato tutte le partite, trasferta di Oporto inclusa. Dovrebbe rientrare proprio domani sera contro i baincocelesti, ma non c’è ancora sicurezza che ciò avvenga. Di sicuro la positività di Bentancur è stata l’ennesima mazzata su una stagione disastrosa dal punto di vista medico. E’ anche così che si spiega il divario dall’Inter.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni

Domani sera il tecnico avrebbe potuto anche concedere un turno di riposo a McKennie, in questo periodo con una autonomia limitata, ma non sarà possibile. Nemmeno Fagioli è al meglio. Insomma, un quadro catastrofico che potrebbe regalare un’altra delusione ai fan della Vecchia Singora. Ecco però le probabili formazioni di Juventus-Lazio.