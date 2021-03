Sanremo, Zlatan Ibrahimovic ospite fisso di questa edizione del festival della musica ha svelato il più forte contro cui ha giocato.

Sanremo, Zlatan Ibrahimovic ospite fisso di questa edizione del festival della musica ieri sera in un’intervista condotta dal presentato Amadeus ha svelato alcuni dei giocatori più forti contro cui ha giocato. Tra i nomi figura quello del capitano della Juventus Giorgio Chiellini. Già in passato l’aveva definito il suo miglior nemico e anche ieri sera Zlatan si è lasciato ad andare ad una confessione “Sfidarlo è molto bello, dà grande carica”.

Sanremo, Ibra svela il più forte contro cui ha giocato: è della Juventus

Secondo il campione svedese, anche lui ex Juventus, incontrare Chiellini da avversario dà quello stimolo in più. Entrambi leader fuori e dentro il campo dall’importante impatto fisico, sono due giocatori che non si sono mai tirati indietro davanti alla sfida, Chiellini stesso ha definito Ibra uno dei più forti, e ricordiamo i due giocatori protagonisti di tanti episodi sul campo. Due leader che si rispettano, Ibra reputa Chiellini uno dei più forti proprio per questo, per il suo impatto fisico ma soprattutto per il carisma con cui gestisce i 90 minuti di partita.