Juventus Lazio, il direttore sportivo Fabio Paratici nel pre partita ha parlato di tante cose: dal momento dei bianconeri fino al suo futuro.

Juventus Lazio, il direttore Fabio Paratici è intervenuto nel pre partita della sfida all’Allianz Stadium di Torino. La domanda del giornalista è stata subito sulla fase cruciale della stagione, quello che la squadra sta vivendo in questo momento

Giorni da Juventus? Fabio Paratici ha risposto: “Sono sempre giorni da Juventus, la Juve è un club che vuole sempre la concentrazione. Siamo a marzo, momento decisivo. Siamo ancora in gara e in gioco su tutti i fronti, cercheremo la vittoria nonostante i tanti infortunati”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus Lazio Diretta Live, seguite con noi il match di Serie A

Juventus Lazio, il direttore sportivo Paratici ha parlato nel pre partita

Partita decisiva quella di questa stasera? FB: “Ancora presto, siamo a marzo, mancano ancora una decina di partite, come sempre quando parti ad agosto speri di arrivare a marzo aprile in condizioni importanti, come ora. Tutto ancora aperto: dalla Champions, alla Coppa Italia fino al campionato“. Ancora tutto aperto per il diretto sportivo che poi ha concluso parlando anche del suo futuro e dell’esclusione di Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>> Formazioni ufficiali Juventus Lazio: CR7 in panchina

Ronaldo in panchina? FB: “Pronto ad andare in campo ma aveva bisogno di una sosta, di comune accordo con lui“.

Futuro suo e della Juventus? FB: “Parlo sempre col presidente, non c’è fretta siamo in ottimi rapporti sul mio rinnovo ne parleremo al momento opportuno in massima serenità”