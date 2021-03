Calciomercato Juventus, bianconeri pronti al rinnovamento totale, partendo dalle fasce. Due baby prodigi nel mirino di Paratici.

Calciomercato Juventus, bianconeri proiettati al futuro. Dalla prossima stagione ci sarà un’altra rivoluzione, questa volta in toto. Addio a giocatori a parametro zero e super ingaggi, l’ambiente della Vecchia Signora sarà totalmente rinnovato: una strategia aziendale che si vuole – sempre di più – ispirare allo stile Bayern Monaco. La società tedesca che da anni sta dominando in campionato ma anche in Europa seguendo una politica aziendale precisa, fondata sui giovani. Proprio così la Juventus vorrà ripartire. Non è un caso che i profili che già si stanno sondando andranno in questa direzione.

Calciomercato Juventus, si rinnovano le fasce: due nuovi obiettivi

Alex Sandro potrebbe lasciare così insieme a lui altri giocatori. Proprio per questo motivo i bianconeri si rinforzeranno anche in settori del campo come la difesa. C’è bisogno di nuovi laterali sulle fasce. Fra i ruoli che potrebbero subire scossoni c’è proprio quello dei terzini, con Fabio Paratici che secondo il quotidiano Tuttosport sta seguendo da vicino due giovanissimi del ruolo: uno è Jesus Vazquez, mancino classe 2003 che ha già esordito con la prima squadra del Valencia, talento purissimo del campionato spagnolo. L’altro è Julian Araujo, statunitense classe 2001 che gioca sulla fascia destra dei Los Angeles Galaxy.