Calciomercato Juventus, il bilancio è da salvaguardare: nella prossima stagione bisognerà necessariamente vendere.

Calciomercato Juventus, un bilancio in rosso che dovrà necessariamente essere salvaguardato con cessioni eccellenti, almeno due o tre. Ecco, dunque, che alcuni dei titolari di questa stagione nella prossima potrebbero lasciare la società bianconera. Sul banco dei possibili partenti figurano sempre Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo e Rodrigo Bentancur. L’argentino è ormai ai box da diverso tempo, la sua situazione, rinnovo ancora in forse, è tutta da divenire. Potrebbe infatti essere anche utilizzato come pedina di scambio magari per altri profili.

Calciomercato Juventus, bilancio in rosso: addii da 205 milioni

Cristiano Ronaldo invece costa troppi milioni annuii e il portoghese, ad un anno dalla fine del suo contratto in bianconero, potrebbe essere ceduto per guadagnarci ancora qualcosa sulla vendita colmando questa spesa. Bentancur, nonostante un’affare arrivato, ormai anni fa, praticamente a costo zero potrebbe essere ceduto. Inizialmente un titolare inamovibile ora il centrocampista uruguaiano potrebbe comunque partire. Con questi soldi i bianconeri potrebbero rimettere un pochino a posto il bilancio. Con un buco, si legge su un sondaggio di ‘Calciomercato.it‘ di almeno 205 milioni.