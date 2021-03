Calciomercato Juventus, è nell’aria un possibile ritorno di CR7 al Real Madrid, ne ha parlato Zidane in conferenza stampa.

Calciomercato Juventus, Zidane risponde alla domanda sul possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid e spiazza tutti.

Secondo l’allenatore francese dei Merengues, Cristiano Ronaldo potrebbe tornare.

Calciomercato Juventus, Ronaldo torna a Madrid? Risponde Zidane

Alla domanda sul possibile ritorno a Madrid di Cristiano Ronaldo, con cui Zidane ha vinto tutto ma soprattutto tre Champions League consecutive, ha risposto: “Sì, può essere. Conosciamo Cristiano, sappiamo la persona che è e tutto quello che ha fatto qui”.

Una risposta che spaventa e spiazza tutti i tifosi della Juventus che sui social hanno commentano numerosi, ma c’è anche chi si trova in disaccordo come il supporter Lucy Cassandra Bee che su Twitter scrive: “Il Real ha già fatto sapere che non ha i soldi per pagarlo e che lo considera il passato”.

Sempre Zidane ha poi concluso, parlando del portoghese: “Ronaldo adesso è un giocatore della Juventus e dobbiamo rispettarlo”. Molti dubbi e poche incertezze per il futuro del portoghese anche se giusto ieri, nel pre partita di Cagliari Juventus, il direttore sportivo Fabio Paratici ha chiuso qualsiasi dubbio su Cristiano Ronaldo dicendo che il portoghese “è il futuro della Juventus”.