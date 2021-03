Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni danno il Manchester United su Chiesa: pronti 80 milioni di euro per convincere Pirlo.

Calciomercato Juventus, bianconeri allarmati. Il Manchester United già da tempo addietro interessato al profilo dell’esterno bianconero Federico Chiesa ora farebbe sul serio. La dirigenza inglese sarebbe disposta ad offrire la bellezza di 80 milioni di euro per convincere la Juventus a cedere il proprio giovane pupillo. Offerta importante che dovrà comunque essere valutata, anche se l’intento della società bianconera è quella di proseguire con Chiesa, un tassello fondamentale per la rifondazione, così come De Ligt o McKennie.

Calciomercato Juventus, offerta faraonica del Manchester per l’esterno

Molto discutibile quindi che la Juventus si privi già di un esterno dall’impatto così devastante ma soprattutto dalla personalità perfetta per essere parte integrante dell’organico bianconero: un cosiddetto predestinato. Inutile ribadire che per ripartire si dovrà contare su alcune certezze, una di queste è proprio Federico Chiesa, così come De Ligt. Giocatori dal potenziale pazzesco che, nonostante l’ancora giovanissima età, sanno già fare differenza. Non è un caso che Chiesa sia stato uno dei giocatori a metterci la faccia dopo l’eliminazione dalla Champions League parlando apertamente alle telecamere. Il suo carisma lo sta facendo diventare importante all’interno del gruppo ed è già un inamovibile di Pirlo.