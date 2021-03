Juventus, Maradona Junior prossimo allenatore? Le sue parole a Tiki Taka

Juventus, a parlare ospite del programma Tiki Taka c’era il figlio di Maradona, Diego Armando jr. che ha lanciato una piccola frecciatina.

Intervenuto con un collegamento video al programma Tiki Taka di Mediaset, ieri sera, fra gli ospiti, presenziava anche il figlio del compianto Diego Armando Maradona, che si chiama proprio allo stesso modo del fuoriclasse argentino. Nel programma condotto da Chiambretti, il figlio del Pibe de oro, Diego Armando Junior ha rivelato un sogno nel cassetto, diventare un allenatore professionista. Ma i social, su Twitter in specie, si sono soffermati soprattutto sulla piccola frecciatina lanciata alla Juventus.

Diego Armando Junior, come viene anche riportato si Twitter alla domanda sul suo futuro da allenatore ha detto: ““Mi piacerebbe diventare allenatore, ma se un giorno mi offrissero la panchina della Juventus non ci andrei manco morto“. Una chiusura netta sui bianconeri che enfatizza ancora di più la rivalità che c’è fra le tifoserie, essendo Diego Armando Junior un supporter partenopeo.

Siparietto andato in onda ieri sera, in seconda serata, su Italia 1. Il programma condotto da Chiambretti aveva in studio anche ex giocatori bianconeri, come Massimo Mauro e Pasquale Bruno. Un futuro da allenatore per il figlio di Diego Armando, ma mai alla Juventus.