Calciomercato Juventus, dalla Spagna un retroscena su Rabiot. Il francese era già del Real Madrid ma Zidane bloccò tutto.

Calciomercato Juventus un retroscena su Rabiot in arrivo dalla Spagna, sembra che il centrocampista francese della Juventus fu vicinissimo a vestire la maglia del Real Madrid con tanto di benestare del patron Florentino Perez. A bloccare l’affare fu poi l’inserimento del mister Zinedine Zidane non convinto dell’operazione. Ma non solo Rabiot dalla Serie A. Il portale ‘diariogol.com’ ha annunciato come Florentino Perez avesse deciso di puntare sugli acquisti di Skriniar dall’Inter e Rabiot dalla Juventus, due giocatori, ora, protagonisti dei rispettivi club.

Calciomercato Juventus, il retroscena su Rabiot: l’avevano già acquistato

A bloccare l’operazione, anzi, le operazioni fu proprio lo stesso Zidane ponendo il veto. Una sorta di bocciatura nonostante il benestare di entrambi i club a cedere i propri giocatori. Il difensore interista è però tornato ad essere incedibile nelle dinamiche della squadra di Antonio Conte, e nonostante un inizio problematico, anche Rabiot sta trovando poco a poco la fiducia del mister Pirlo che sembra voler puntare su di lui anche nella prossima stagione. Il loro futuro sarà ancora legato ai rispettivi club mentre un ritorno improvviso e stravolgente potrebbe compiersi.