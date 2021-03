Dybala, pronta offerta mostre. Alla Juventus sta bene per la cessione

Pronta da parte del Chelsea un’offerta da parte Abrahmovic per Paulo Dybala. Juventus disposta ad ascoltarla e a cedere la sua Joya.

Il Chelsea potrebbe offrire una decina di milioni cash più il cartellino di Jorginho, obiettivo di Paratici e soci ai tempi di Sarri. Possibile un rilancio juventino con richiesta di scambio con uno tra Timo Werner e Pulisic. Secondo altre indiscrezioni, invece, gli ‘Spurs’ potrebbero mettere sul piatto circa 25 milioni di euro più il 24enne trequartista argentino Lo Celso. In Inghilterra dicono e scrivono non rientri più nei piani di José Mourinho. Out da dicembre per un problema alla coscia, l’ex Betis non sembra però suscitare grande interesse in casa Juve.Non a caso potrebbe respingere l’offerta facendone un’altra alla società presieduta da Levy: non 25, ma 40 milioni di euro più il terzino mancino spagnolo classe ’96 Reguilon. Per lui l’estate scorsa sono stati versati 30 milioni nelle casse del Real Madrid. In sostanza la Juventus chiederebbe sui 70 milioni per Dybala.

Dybala, niente contratto

Il portale calciomercatoweb.it spiega che l’argentino è in partenza dai bianconeri a causa dei problemi legati al mancato rinnovo del contratto in scadenza ancora a giugno 2022. La distanza tra domanda, 12 milioni, e offerta intorno ai 10 coi bonus rimane ampia. Ci sono inoltre esigenze di bilancio e pure una non più fiducia nelle capacità del numero dieci di fare la differenza con una certa continuità. Dybala deve insomma dimostrare sul campo quanto vale.