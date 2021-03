Calciomercato Juventus, Ronaldo potrebbe tornare al Real Madrid ma anche rimanere per tentare il pallone d’oro.

Calciomercato Juventus, CR7 potrebbe tornare al Real Madrid. Ipotesi che sta prendendo piede nell’ultima settimana ma che non avrebbe ancora la certezza per due reali motivi: I blancos stanno andando incontro ad una crisi finanziaria e non possono permettersi investimenti importanti. Sempre dal Real Madrid ci sarebbe la volontà di proporre una rifondazione proprio come alla Juventus, pertanto un ritorno di CR7 sarebbe un controsenso da questo punto di vista. Ma l’altra – possibile – verità sta nell’attuale posizione. CR7 potrebbe rimanere ancora in bianconero per tentare di vincere, ancora una volta, il pallone d’oro.

Calciomercato Juventus, cosa farà Ronaldo? Si prospettano due ipotesi

C’è da dire che la Juventus non sembra nemmeno troppo restia a privarsi del proprio gioiello. Trattasi ovviamente e sempre di questione economica. Il cartellino del portoghese pesa molto sul bilancio societario, privarsene comporterebbe un alleggerimento necessario e la possibilità di investire in colpi importanti. Proprio in ottemperanza a ciò, la dirigenza bianconera avrebbe in mente un super colpo, anche se molto difficile, come sostituto del fenomeno portoghese. Un ricambio generazionale in attacco, manco a dirlo, trattasi di Haaland. L’attaccante norvegese fu già vicinissimo a vestire bianconero giusto qualche stagione fa ma alla fine scelse poi di approdare in Bundesliga, al Borussia Dortmund dove sta ovviamente mettendosi in mostra per le sue straordinarie doti.