Calciomercato Juventus, occasione Locatelli: il Sassuolo non fa sconti

Locatelli alla Juventus, calciomercato: il centrocampista del Sassuolo piace tanto ai bianconeri, ma i neroverdi non fanno sconti

Calciomercato Juventus Locatelli/ Il reparto della rosa di Pirlo che maggiormente ha sofferto in questa stagione è stato sicuramente il centrocampo, con Bentancur e Ramsey che hanno deluso le attese e non sono mai stati in grado di incidere in maniera fattiva nella manovra dei Campioni d’Italia. Non è un caso che in questi giorni sia ritornato in auge il nome di Manuel Locatelli, vero e proprio pallino del “maestro”, che avrebbe voluto portarlo sotto l’ombra della Mole già in estate.

La posizione del Sassuolo è chiara: Locatelli non si muove a meno che non arrivi un club disposto a mettere sul piatto almeno 40 milioni di euro. Una cifra di certo importante, ma sicuramente spendibili per un calciatore che ha dimostrato margini di crescita non indifferenti.