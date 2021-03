Calciomercato Juventus, Ronaldo resterebbe alla Juventus solo davanti ad una condizione particolare: un nuovo attaccante di ruolo.

Calciomercato Juventus, Ronaldo resterebbe in bianconero ancora una stagione ma qualora si verificasse questa opportunità bisognerà cambiare in attacco. Le richieste del numero 7 portoghese alla società sono precise: un nuovo attaccante di ruolo da affiancargli. In questa stagione abbiamo visto come sia stato difficile integrare i nuovi attaccanti, vuoi per diversi infortuni, vuoi anche per una sorta di mercato (mancato) sulla figura base della punta, funzionale per il gioco del fantasista portoghese. Proprio per questo motivo e nell’eventualità di un Ronaldo bis ancora per un anno, per puntare alla corsa della Coppa maledetta (la Champions) CR7 chiederebbe una punta di ruolo.

Calciomercato Juventus, Ronaldo resta ma ad una condizione

Non è passato nemmeno un anno da Milik al Marsiglia che il polacco potrebbe diventare, nuovamente, oggetto di mercato. L’acquirente, o meglio, la possibile acquirente resta sempre la stessa: la Juventus. Il direttore Fabio Paratici vorrebbe assicurarsi il polacco ex Napoli come nuovo partner d’attacco di CR7, interprete di qualità ma soprattutto ideale per il gioco di Cristiano. Nulla togliere a Morata che sta facendo un gran bene, ma c’è bisogno di un’altra punta di ruolo soprattutto data la condizione sempre più precaria di Dybala che rimane tuttora un rebus. Il suo futuro sarà altrove o in bianconero? Ancora impossibile deciderlo, dovrà farlo lui ma non è scontato che la Joya potrebbe lasciare proprio in estate.