Juventus Women, gioia in casa per Lina Hurtig. La calciatrice svedese ha annunciato che sua moglie è incinta, presto saranno in tre.

Juventus Women, buone notizie per la calciatrice Lina Hurting. Lei e sua moglie Lisa Lantz hanno annunciato durante una lunga intervista sul canale YouTube della Juventus che presto avranno un bebè. Notizia arrivare in diretta sul portale social della squadra bianconera. Il loro amore è nato grazie al calcio, virale è il loro bacio per festeggiare la vittoria della Svezia contro la Thailandia ai Mondiali di Francia del 2019.

Juventus Women, gioia per Lina Hurtig: l’annuncio in diretta

Un amore nato grazie al calcio, così Lina ha voluto parlare di quel famoso bacio: “Ho visto Lisa tra il pubblico e volevo festeggiare la vittoria con mia moglie”. Oggi sono passati due anni da quel momento, Lina Hurtig, e sua moglie Lisa Lantz hanno annunciato in una lunga intervista sul portale social della società bianconera la bella notizia: “Abbiamo deciso di iniziare a provare ad avere un bambino lo scorso ottobre, ed è successo molto velocemente”.