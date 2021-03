Calciomercato Juventus, Dybala è al capolinea della sua avventura in bianconero. Avviati contatti con altri club.

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala è al capolinea della sua avventura in bianconero. Dopo diverse stagioni da protagonista e a suon di gol, l’argentino quest’anno, a causa principalmente di infortuni vari, non ha praticamente mai giocato, o almeno non l’ha fatto nei match decisivi, un’avventura che da possibile nuovo capitano della squadra bianconera, ora, sembra verso l’addio definitivo e consensuale. Dybala già qualche stagione fa fu molto vicino alla cessione, poi rifiutata dallo stesso argentino, che avrebbe permesso lo scambio con il Manchester United per Lukaku, alla fine finito all’Inter. Un futuro già mentalmente lontano dalla Juventus.

Calciomercato Juventus, futuro di Dybala: c’è una novità

Stando alle varie indiscrezioni che trapelano dal Corriere di Torino, Paulo Dybala si sarebbe già cautelato per il futuro. L’entourage dell’argentino avrebbe già avviato i primi contatti con altri club all’estero, si cerca la cessione già a fine stagione anche perché il probabile rinnovo di contratto è ancora ampiamente in standby con la dirigenza bianconera che difficilmente accontenterà le richieste dell’attaccante. Nonostante il momento no che sta attraversando la Joya, molti top club a livello europeo sarebbero sulle sue tracce, tra questi spicca il Chelsea di Abramovich, che secondo la stampa inglese starebbero pensando di lanciare un’offerta che ammonta a 60 milioni di euro per convincere la dirigenza bianconera a cederlo.